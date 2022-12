© BMW Alexander Bilgeri

Muss sich die PR neu aufstellen – und welche Rolle spielt dabei Social Media? Alexander Bilgeri, der in der BMW-PR unter anderem das Thema Nachhaltigkeit verantwortet, sieht eine Renaissance der Öffentlichkeitsarbeit und sagt mit Blick auf LinkedIn und Co: "Die Möglichkeit, unsere Positionen ungefiltert an die Menschen zu bringen, gefällt mir natürlich." Gleichzeitig warnt er: "Ein Newsroom, der mit dem Rest der Organisation nur wenige Berührungspunkte hat, geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung."