© Niantic Philip Marz, Head of Regional Marketing bei Niantic

Für eine App, die in erster Linie auf Bewegung und zwischenmenschliche Interaktion in der realen Welt ausgelegt ist, musste die Pandemie zwangsläufig zu Einschränkungen und Umbrüchen führen. Bei Pokémon Go war das der Fall, hat dem grundsätzlichen Erfolg des Spiels aber keinen Abbruch getan. Das sagt zumindest Philip Marz, Head of Regional Marketing bei Niantic. Obwohl die einstige Hype-App schon in der Zeit vor Corona vielfach totgesagt wurde, verfolgen Marz und sein Team weiterhin sehr ambitionierte Pläne in Sachen Metaverse und Augmented Reality. Welche genau das sind und wie Marken von der immer noch beeindruckenden Reichweite der App profitieren können, erzählt er im Interview mit HORIZONT Online.