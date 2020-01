© Teston

So schneiden die verschiedenen Internet- und Mobilfunkanbieter ab



Wie eine aktuelle Auswertung der User-Testing Plattform Teston zeigt, hat der Mobilfunkanbieter Klarmobil die unzufriedensten Kunden. Das Unternehmen Teston hat dafür eigenen Angaben zufolge mehr als 26.500 Trustpilot-Bewertungen für 20 der führenden Anbieter in Deutschland ausgewertet. Bei Trustpilot können Nutzer Unternehmen mit 1 bis 5 Sternen bewerten. Klarmobil kommt auf durchschnittlich 1,15 Sterne - so wenig wie kein anderer Anbieter.Ebenfalls schlecht schneiden Debitel (1,19 Sterne), Blau (1,24 Sterne) und M-net (1,31 Sterne) ab. Insgesamt geben die untersuchten Internet- und Mobilfunkanbieter laut Teston kein gutes Bild ab. Alle 20 Anbieter kommen zusammengenommen auf gerade einmal 1,7 von möglichen fünf Sternen. "Neben fehlender Leistung wird häufig die Intransparenz auf den Webseiten der Unternehmen moniert", sagt Daniel Threlfall, der das internationale Marketing bei Teston leitet.Am besten schneidet demnach 1&1 ab. Das Unternehmen aus Montabaur kommt auf durchschnittlich 3,5 Sterne und liegt damit deutlich vor allen anderen Anbietern. Mit vergleichsweise großem Abstand folgt auf Platz 2 der EWE-Konzern, der in erster Linie als Energieversorger bekannt ist aber auch Internet und Mobilfunk anbietet. Auf Platz 3 landet der britische Mobilfunk-Discounter Lebara, der fDie schlechten Nutzerbewertungen spiegeln sich auch in der Benutzerfreundlichkeit der Webauftritte wieder. In einer qualitativen Analyse untersuchte Teston auch, wie leicht das Kündigungsformular bei den jeweiligen Anbietern zu finden ist. Bei Vodafone und der Deutschen Telekom werden Kunden dafür über sieben verschiedene Links, Fragen und Umstimmungsversuche geleitet, bis sie am Ziel ankommen. Etwas komfortabler ist der Vorgang bei Blau, 02, sowie 1&1 mit vier benötigten Klicks. Am leichtesten funktioniert der Ablauf bei WinSim, Debitel und Pyür, wo nur zwei Klicks benötigt werden. ron