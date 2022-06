© Ebay Ads Arnaud Valion steigt bei Ebay Ads zum neuen Head of Central Europe Advertising auf

In seiner neuen Position als Head of Central Europe Advertising verantwortet der erfahrene Mediastratege Arnaud Valion ab sofort das gesamte Werbegeschäft von Ebay in Zentraleuropa und setzt dabei einen starken Fokus auf den deutschen Markt. Insbesondere soll er die strategische Weiterentwicklung sowie das konsequente Wachstum von Ebay Ads in Deutschland sowie in Frankreich und Italien vorantreiben. Valion löst Eleonore Morlas ab.