Mercedes-Benz

Was wäre, wenn Mädchen in bestimmten Bereichen keine Einzelkämpferinnen mehr wäre? Dieser Frage thematisiert Mercedes in seiner Kampagne zum Weltfrauentag

Mercedes-Benz hat bereits in der Vergangenheit ein gutes Händchen für Frauenthemen bewiesen. Unvergessen ist beispielsweise der Spot „Bertha Benz“, den der Stuttgarter Autobauer zum Weltfrauentag vor vier Jahren veröffentlicht hat. Auch in diesem Jahr feiert Mercedes Female Power - dieses Mal allerdings mit einer ganz anderen Geschichte.

Im Fokus der heute gestarteten Kampagne "Be one of many" steht nämlich nicht der damals heroisierte Pioniergeist einer herausragenden Einzelk&aum