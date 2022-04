"ONE Eckes-Granini" - unter diesem Moto steht die Geschäftsstrategie des Unternehmens bis 2025 mit dem Ziel, die Markenkampagnen der Kernmarken aller elf europäischen Landesgesellschaften zu harmonisieren. Mit dem Ausbau des Mediaplus-Mandats - Mediaplus betreut Eckes-Granini bereits seit 2019 in Deutschland - will das Unternehmen nun eine zentralisierte Organisation der Mediaagenturen vorantreiben. Zwischen den führenden internationalen Marken wie Granini und Pago, aber auch den starken lokalen Marken wie Hohes C, Joker, Marli, Brämhults, Rynkeby, God Morgon und Elmenhorster sollen dadurch Synergien geschaffen werden.





Dem voran ging ein mehrmonatiger Auswahlprozess. "Für uns war ein zentrales Kriterium der Ausschreibung, welche Partner uns bei Themen wie der Digitalisierung, Total Commerce sowie der internationalen Koordination in Europa am besten unterstützen können - und das im Rahmen der unternehmerischen Besonderheiten eines Familienunternehmens," erklärt Chaichana Sinthuaree, Chief Digital Officer der Eckes-Granini Gruppe. Um die Anforderungen der Harmonisierung und Internationalisierung der Markenkampagnen mit den lokalen Anforderungen an die Kernmarken zusammenzuführen, fiel die Wahl letztendlich auf Mediaplus. Matthias Brüll, CEO von Mediaplus, freut sich auf die Zusammenarbeit, nicht zuletzt, so sagt er, da sich Eckes-Granini mit seiner internationalen Expansion auf einem ähnlichen Weg befinde wie Mediaplus. jh