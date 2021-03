Die Gewinner der Verties



Ziel des Awards ist es, die völlig neue Form der Kreativität, die auf TikTok entstanden ist, zu würdigen. Neben einer prominent besetzten Fachjury konnte auch die Community in einer siebentägigen Voting Phase über ihre Favoriten abstimmen. Folgende Preisträger gingen in den insgesamt acht Kategorien hervor: Brand: @cookiebros_official

Fitness: @katja.believe

Food: @canderkoch

Beauty: @rebeccamir

DIY & Lifehack: @FabianMagicOfficial

Dance: @juliabeautx

Education: @herranwalt

Comedy: @paulomuc

Philip Papendiek: Oft heißt es ja nach Veranstaltungen, man sei zufrieden mit dem Ablauf und alles sei ohne größere Pannen über die Bühne gegangen – auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist. Aber bei uns hat wirklich alles geklappt. Wir sind beim technischen Setup und vom Ablauf des Events her allerdings auch sehr auf Nummer sicher gegangen, indem wir mehr Proben durchgeführt haben, als wahrscheinlich nötig gewesen wäre.Philipp Papendiek: Insgesamt hatten wir über 20.000 Aufrufe, in der Spitze haben sich etwa 1300 Zuschauer den Stream gleichzeitig angeschaut. Das sind schon sehr ordentliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass sich TikTok im Bereich Livestreaming ja gerade erst positioniert. Zum Vergleich: Walmart hat am Wochenende im deutlich größeren US-Markt in Partnerschaft mit TikTok im Schnitt 8000 Current Views mit einem Livestream erzielt. Da sind wir mit unseren Werten schon sehr gut unterwegs.