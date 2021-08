So will die Influencer-Agentur mit Aldi und Kaufland TikTok zur Verkaufsmaschine machen

© Intermate Engie vertraut beim Markenaufbau komplett auf TikTok-Influencer

Noch ist der Markenname Engie nur einer kleinen Fangemeinde bekannt. Doch wenn der neue Energy Drink am Donnerstag bei Kaufland und am Freitag bei Aldi in den Regalen steht, könnte er einen endgültigen Beweis für die Marketingmacht der Kurzvideo-Plattform TikTok liefern. Denn die Berliner Agentur für Influencer Marketing, Intermate, will mit dem auf Fruchtsäften basierenden Getränk beweisen, dass sich ein Markenprodukt ausschließlich über Social Media aufbauen und vermarkten lässt.