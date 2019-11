Für seine erste Influencer-Kollektion konnte Otto die beiden Interior-Bloggerinnen und Influencerinnen Jenny Feldmann und Anne Dirfard gewinnen. Die 33-jährige Hamburgerin Feldmann betreibt den Blog und den gleichnamigen Instagram-Account Elbgestoeber, wo sie ihre rund 117.000 Follower an der Einrichtung ihrer Wohnung in St. Pauli teilhaben lässt. Für Otto gestaltete die Betriebswirtin unter anderem eine flexible Couchserie ("Elbdock") sowie rund 20 weitere Möbel- und Einrichtungsartikel, die ab sofort auf Otto.de erhältlich sind. "Die Idee meiner Kollektion ist, klassisch-schlichte, moderne und vor allem alltagstaugliche Möbel zu schaffen, die sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen", erklärt Feldmann.Die zweite Kollektion entsteht zusammen mit Anne Dirfard. Die Mediendesignerin präsentiert in ihrem Blog und auf ihrem Instagram-Account "170 qm" ihren rund 99.000 Followern die Gestaltung ihres Hauses in der Nähe von Frankfurt. Die Kollektion der ebenfalls 33 Jahre alten Einrichtungsberaterin soll Anfang 2020 erhältlich sein."Mit den beiden Kollektionen wollen wir die Reichweite von Jenny und Anne nutzen und uns darüber hinaus auch bei den jungen, sehr online-affinen Menschen positionieren, die Otto als Marktführer im deutschen Online-Möbelhandel bisher nicht auf dem Schirm hatten", erklärt Toni Michael, der die Influencer-Kollektionen als Senior Category Manager verantwortet.Bei der Kommunikation setzt Otto ebenfalls auf die Reichweite der beiden Influencerinnen und begleitet die Einführung der Kollektionen auf seinen eigenen Medienkanälen wie der Website Otto.de, im Social Web und seinen Newslettern. Außerdem werden die Kollektionen von den beiden Influencerinnen auf Events wie der Möbelmesse IMM Cologne 2020 präsentiert. dh