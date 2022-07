So geben etwa 45 Prozent der Befragten hierzulande an, dass ihnen die Inflation gewissermaßen emotional zu schaffen macht, während das für 33 Prozent sogar sehr stark zutrifft. In Großbritannien und Dänemark ist der Wert der leicht Besorgten gleich hoch wie in Deutschland, in Norwegen mit 41 Prozent etwas niedriger. Die Anzahl der stark von Sorgen durch den Geldwertverfall Geplagten bewegt sich in diesen drei anderen Nationen zwischen 18 und 23 Prozent und ist damit deutlich niedriger als in Deutschland.





Am unbeschwertesten zeigen sich die Niederländer: Zwar sind auch hier 45 Prozent ein wenig besorgt über die Inflation, doch nur 9 Prozent der Befragten macht die aktuelle Situation nach eigenen Angaben stark zu schaffen. Insgesamt nahmen 1250 Personen in den fünf Ländern an der Befragung teil, ergänzt durch repräsentative Stichproben im Hinblick auf Geschlecht und Alter in jedem Land.



© DVJ Insights 39 Prozent der Deutschen empfinden die Beeinträchtigung ihres täglichen Lebens durch die Inflation als stark, was wiederum nur auf 19 Prozent der Niederländer zutrifft. Auch die Art der emotionalen Reaktionen auf die aktuelle Situation unterscheidet sich von Land zu Land. So verspüren die Deutschen am häufigsten Angst und Wut, während die Niederländer eher verärgert und bedrückt sind.

