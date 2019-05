© Adidas Die auffällige Installation befindet sich in direkter Nachbarschaft zum London Eye

In Europas Fußball-Ligen stehen die letzten Spieltage an beziehungsweise sind bereits vorüber - deswegen huldigt Adidas seinen Top-Testimonials mit einer auffälligen Aktion in London: In direkter Nachbarschaft zu dem Riesenrad London Eye hat der Sportartikler eine 16 Meter lange Installation aufgestellt, die an die Bewegungen von Spielern wie Bernardo Silva (Manchester City), Leo Messi (FC Barcelona) oder Roberto Firmino (FC Liverpool) erinnert.