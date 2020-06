Für die Studie haben die Influencer-Marketing-Experten von Takumi im April und Mai insgesamt 2083 Verbraucher, Marketer und Influencer in Großbritannien, den USA und Deutschland mittels Online-Umfragen, Interviews und Fokusgruppen zu ihrer Wahrnehmung bezüglich YouTube, TikTok und Instagram als Werbekanäle befragt. Die Befragten waren ab 16 Jahre alt.Das Ergebnis: Wenn es um Kaufentscheidungen geht, werden die meisten Verbraucher immer noch am stärksten durch Influencer auf Youtube (27 Prozent) und Instagram (24 Prozent) beeinflusst. TikTok liegt bezogen auf alle Altersgruppen in Lauerstellung (15 Prozent), aber noch deutlich hinter den beiden Spitzenreitern. Aber: 16- bis 24-Jährige werden schon jetzt in ihren Kaufentscheidungen am ehesten von TikTok-Influencern beeinflusst (35 Prozent). In Deutschland liegt der Wert in dieser Altersgruppe bei 40 Prozent, in Großbritannien sind es 30 Prozent. In den USA sind es überraschenderweise die 35- bis 44-Jährigen (37 Prozent), die am häufigsten durch TikTok-Influencer zum Kauf inspiriert wurden.Zudem zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass das Vertrauen in Influencer offensichtlich mit der Zeit wächst: So vertrauen die Konsumenten den Social-Media-Stars auf Youtube (28 Prozent) stärker als denen auf jüngeren Plattformen wie Instagram (22 Prozent) und TikTok (15 Prozent). Dennoch schneiden die Influencer sowohl auf Youtube als auch auf TikTok im Vergleich zu den traditionellen Markenempfehlungen durch klassische Promi-Testimonials gut ab: 37 Prozent der 16- bis 44-Jährigen vertrauen einem Youtube-Influencer mehr als einer Person der Öffentlichkeit oder einem Prominenten.Ebenfalls interessant: Bei TikTok geben fast ein Viertel (23 Prozent) der gleichen Altersgruppe an, dass sie der Empfehlung eines TikTok-Influencers mehr vertrauen als der eines Freundes. Plattformübergreifend steigt das Verbraucher in Influencer zunehmend: 44 Prozent haben laut der Befragung "keine Bedenken" gegenüber TikTok-Influencern, auf Youtube sind es 48 Prozent. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 20 Prozent. Dennoch bleiben "unaufrichtige Empfehlungen" und "die Förderung unrealistischer oder nicht nachhaltiger Lifestyle- oder Körperbilder" weiterhin die Hauptsorgen der Verbraucher in Großbritannien, den USA und Deutschland, wenn es um die Authentizität von und das Vertrauen in Influencer geht.Was die Qualität des Influencer Marketings angeht, so empfinden die Befragten über alle Märkte hinweg Instagram anspruchsvoller, informativer und benutzerfreundlicher als TikTok. Dagegen gilt TikTok als realitätsferner, aber auch unterhaltsamer und kreativer als Instagram. Am besten schneidet über alle Altersgruppen hinweg jedoch Youtube ab. So stimmen 55 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Influencer Marketing auf der Video-Plattform am wahrscheinlichsten zu einem Kauf führt."Bewaffnet mit dem Expertenwissen von Influencern, die in den verschiedenen sozialen Plattformen heimisch sind, können Marken authentische und maßgeschneiderte Kampagnen entwickeln, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen", sagt, Group CEO von Takumi. Dabei sei Plattform-Unabhängigkeiteine Notwendigkeit, aber auch eine riesige Chance für Marketer, um mit kreativen Influencern zusammenzuarbeiten, die es verstehen, die Menschen auf den einzelnen Plattformen adäquat anzusprechen. "Eine Multi-Plattform-Strategie lässt sich nicht mit einem One-size-fits-all-Ansatz umsetzen. Erfolgreiche Partnerschaften von Marken und Influencern machen sich die Co-Kreation zunutze und vermeiden schlechte Reproduktionen der gleichen Kampagne über soziale Medienkanäle hinweg." tt