Mit der Funktion will die Plattform ihren Nutzern nach eigenen Angaben die Möglichkeit bieten, die neuesten Trends zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und personalisierte Produktempfehlungen zu erhalten – und das alles an einem Ort. Wichtigstes strategisches Ziel dürfte es freilich sein, das Shoppen über Instagram einfacher zu machen und den Onlinehandel mittelfristig zu einem weiteren Erlösstandbein neben der Werbung auszubauen.Für die maximale Kauflust soll ein Algorithmus sorgen. Laut Unternehmensangaben sollen Nutzer bei Instagram Shop vor allem Produkte und Marken vorfinden, die auf Basis ihrer persönlichen Interessen zusammengestellt wurden. Darunter fallen zum einen die Produkte von Unternehmens-Accounts, denen die Nutzer auf Instagram folgen. Aber auch Marken, die in ihren Beiträgen Produktmarkierungen nutzen oder in der neuen Funktion Shops Kollektionen erstellt haben, sollen Nutzern mit Interesse an diesen Produkten ausgespielt werden.

© Instagram

So sieht die Shop-Funktion aus

Um den Nutzern das Einkaufen so leicht wie möglich zu machen, wird eifrig experimentiert. So testet Instagram derzeit einen neuen Shop-Reiter in der Navigationsleiste, über den Instagram Shop mit nur einem Fingertipp erreicht werden kann.Dennoch gibt es bei der Usability und beim Einkaufserlebnis noch deutlich Luft nach oben. Grund: Anders als in den USA, wo In-App-Käufe seit vergangenem Frühjahr möglich sind, ist die Checkout-Funktion hierzulande noch nicht verfügbar. Für deutsche Nutzer heißt das: Wer auf ein Produkt klickt, um dies zu kaufen, kann den Kaufvorgang nicht auf Instagram komplett abschließen, sondern wird nach wie vor auf den Onlineshop der jeweiligen Marke weitergeleitet. Das ändert sich auch mit der neuen Shop-Funktion, die nun global ausgerollt werden soll, nicht. mas