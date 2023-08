Ogilvy hat eine neue Kommunikationsstrategie für Schwäbisch Hall entwickelt.

Der Traum vom Eigenheim ist für viele Menschen mittlerweile in unerreichbare Ferne gerückt - auch für die GenZ. Um die junge Zielgruppe zu adressieren, hat Ogilvy eine neue Kommunikationsstrategie für die Bausparkasse Schwäbisch Hall entwickelt, die vor allem auf Social-Media-Content und Influencer-Aktivierungen setzt.

"Wir freuen uns darauf, endlich mit den 'Wohnies' zu starten und die Generation Z bei ihren Wohnträumen zu inspirieren", sagt Lena Kuhn, Marketing-Managerin der Schwäbisch Hall. "Mit unserer Expertise und diesem innovativen Ansatz möchten wir junge Menschen nicht nur auf uns aufmerksam machen, sondern auch eine wertvolle Ressource für ihre zukünftigen Wohn- und Finanzentscheidungen sein."Sowohl an der Konzeption als auch an der Umsetzung waren neben Ogilvy auch die auf Social-Media-Kommunikation spezialisierte Agentur-Tochter Social.Lab und der Business-Bereich Ogilvy PR, der für den Bereich Influencer-Management zuständig ist, beteiligt. "In einer Zeit, in der sich die GenZ fragt, wie es ihnen möglich sein soll, jemals den Traum eines Eigenheims zu verwirklichen, setzen wir auf eine Always-on-Strategie, die nicht nur Inspiration, sondern auch finanzielle Weitsicht für die Verwirklichung dieser Träume bietet", erklärt Christian Rottmann, Head of Operations bei Ogilvy Social.Lab.