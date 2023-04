Mattel

Die erste Barbie mit Down-Syndrom

Diversität ist eines der Mega-Themen unserer Zeit. Das sieht man nicht nur in den TV-Werbeblöcken, wo traditionelle Schönheitsideale zusehends von der Realität verdrängt werden. Auch in den Kinderzimmern geht es inzwischen diverser und inklusiver zu. Das zeigt das Beispiel Mattel.

In den kommenden Wochen und Monaten dürfte Barbie in aller Munde sein. Grund ist vor allem der von Warner Bros. produzierte und von Fans heiß ersehnte Kinofilm, der mit den Promis Margot Robbie als Titelheldin sowie Ryan Gosling als ihr Gefährte Ken am 21. Juli in den US-amerikanischen Kinos Premiere feiert. Für Gesprächsstoff dürfte aber auch die neue Barbie-Kollektion sorgen, die der Hersteller Mattel nun auf den Markt bringt. Denn Mitglied der sogenannten Fashionista-Reihe ist erstmals auch eine Barbie mit Down-Syndrom.





Seine erste Barbie mit Down-Syndrom, deren Gesichts- und Körperform Frauen mit Down-Syndrom besser darstellen soll, will Mattel vor allem als Statement für Diversität verstanden wissen. "Die Barbie-Fashionista-Reihe ist die vielfältigste Puppenserie auf dem Spielzeugmarkt und spielt eine wichtige Rolle in den frühen Erfahrungen eines Kindes. Wir von Mattel möchten unseren Teil dazu beitragen, soziale Stigmata auf spielerische Weise zu überwinden und Inklusion zu fördern", erklärt Lisa McKnight, Executive Vice President und Global Head of Barbie & Dolls bei Mattel, die Strategie. Ziel sei es, allen Kindern zu ermöglichen, sich selbst in einer Barbie wiederzufinden. Gleichzeitig wolle das Unternehmen Kinder ermutigen, mit Puppen zu spielen, die nicht so aussehen wie sie selbst. "Das Spielen mit Puppen, die nicht der eigenen Lebenserfahrung entsprechen, kann Verständnis wecken und mehr Empathie fördern – was schließlich zu einer toleranten Gesellschaft führt", so McKnight weiter.



Mattel Inklusiv: Die neue Barbie Fashionista-Kollektion

Bei der National Down Syndrome Society (NDSS), die bei der Entwicklung der jeweils 15 Euro teuren Puppen mit im Boot war, kommt der Vorstoß des Spielzeugriesen gut an - vor allem weil sich nun auch Kinder mit Down-Syndrom in der Kollektion wiederfinden dürften. "Die Kinder können zum ersten Mal mit einer Barbie-Puppe spielen, die aussieht wie sie", sagt Kandi Pickard, Präsidentin und CEO des NDSS. Die in ein gelb-blaues Schmetterlingskleid gehüllte Puppe sei "ein großer Schritt vorwärts für die Inklusion und ein Moment, den wir feiern", so Pickard weiter.

Wenig überraschend wird Mattel seine neue Barbie-Fashionista-Reihe auch bewerben. Im Laufe der kommenden Monate wird das Unternehmen eine Kampagne starten, um Kinder und Eltern für die neue Kollektion zu begeistern. Die für Planung und Einkauf zuständige Mediaagenturwird dabei den Fokus auf TV-Spots legen, die hierzulande vorwiegend auf Kindersendern wie Super RTL und anderen kinderaffinen TV-Umfeldern geschaltet werden. Auch Streamingplattformen wie Amazon Prime Video und Netflix stehen im Mediaplan. Zudem wird es digitale Formate und Werbung auf den Kanälen der Handelspartner geben. Die Kreation der Kampagne erfolgt inhouse.Für noch mehr Aufmerkamkeit und Credibility in der Zielgruppe sollen europäische Botschafterinnen und Botschafter sorgen. In Deutschland arbeitet Mattel mitzusammen. Die Aktivistin wird unter anderem auf Events berichten, was der Vorstoß von Mattel für sie und Kinder mit ähnlichen Erfahrungen bedeutet.