Heute ist internationaler Earth Day. Der Aktionstag zum Schutz des Klimas und der Umwelt wurde bereits 1970 ins Leben gerufen und wird jährlich am 22. April begangen. Dieses Jahr steht der Tag unter dem Motto "Restore our earth", was auch mehrere große Konzerne und Marken zum Anlass für eigene Initiativen und Kampagnen genommen haben. Die Aktionen reichen von der Bekleidungs- über die Lebensmittel- bis hin zur Automobilindustrie und werden rege über diverse Social-Media-Plattformen begleitet. Wir haben eine Auswahl der kreativen Nachhaltigkeitsaktionen zusammengestellt.