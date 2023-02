Lidl

Team Grün, bestehend aus Toni, Lea, Elif, Werner und Sven

Discounter profitieren aktuell von preisbewussten Bio-Kunden und Lidl will noch mehr von ihnen in die eigenen Märkte lotsen. Dabei helfen soll die Kampagne "Team Grün", die die Partnerschaft mit Bioland in den Fokus rückt.

Als erster Discounter ging Lidl 2018 eine Partnerschaft mit Bioland ein – und legt nun eine spezielle Marketing-Kampagne zu dieser Kooperation a