Fast kann man es bedauern, dass Lidl seinem Head of Angebote und Preisreduzierung nicht mehr Zeit gegönnt hat. Denn im letzten Video zählt Slavik vor seinem Kündigungskomitee noch einmal auf, was er noch vor hatte: Lidl NFTs, Lidl Achterbahn, Lidl Friseur-Laden … der Phantasie war offensichtlich keine Grenzen gesetzt.

Aber schon der alltägliche Wahnsinn im Sparlabor hatte großen Unterhaltungswert. Da wurden Testpersonen mit Duftexperimenten traktiert, „Sugar-Grannies“ auf dem Laufband an der Lidl-Plus-App getestet und der Spezialist für kleine Preise sitzt selbstverständlich auch an einem besonders kleinen Tisch. Dem Publikum hat der kultige Auftritt zweifellos gefallen: Die beiden ersten Online-Videos wurden allein auf Youtube schon jeweils gut 2 Millionen mal gesehen.Das ist für eine klassische Preiskampagne bemerkenswert. Ganz besonders, da sich die Kampagne an ein jüngeres Publikum richtet, das sich traditionell nur wenig für Preisaktionen interessiert. Für das Influencer Marketing ist hier auch interessant, wie unterschiedlich die Rolle der von Mark Filatov erfundenen Kunstfigur im Vergleich zur Influencerin Sally Özcalan ausfällt, die ebenfalls als Content Creator zusammen arbeitet.

Lidl "Marktforschung mit Slavik" 2022

Während Sally ihre persönliche Kompetenz in Haushaltsfragen in die Partnerschaft einbringt und über Content mit echtem Nutzwert das Engagement mit der Marke Lidl steigern soll, ging es in der Partnerschaft mit Slavik Junge vor allem um den Reichweitenaufbau in einer für Preisbotschaften schwer zu erreichenden Zielgruppe. Dabei ist allerdings auch in der Slavik-Kampagne ein spielerisches Interaktionselement eingebaut. Alle Videos verlinken auf ein Gewinnspiel. Das dafür nötige Code-Wort erhalten die Teilnehmer über die Slavik-Spar-Hotline, die im Rahmen des veröffentlichten Videos immer wieder beworben wird.Wie viele Zuschauer diese Hotline tatsächlich angerufen haben, kommentiert Lidl zwar nicht, aber der hier gewonnene Datensatz dürfte für die Marketingplanung von Lidl eine willkommene Bereicherung sein. cam