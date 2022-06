Wie About You das Geschäft von Urlaubspiraten befeuert

© Screenshot Instagram Cathy Hummels in Mailand anlässlich der About You Awards 2022

Kooperationen zahlen sich aus. Das meint zumindest David Armstrong, CEO des Reiseportals Urlaubspiraten. Sein Unternehmen ist jüngst eine Partnerschaft mit dem E-Commerce-Anbieter About You eingegangen und wollte dadurch von der Social-Media-Kraft des größeren Partners profitieren. Nach den Worten des Urlaubspiraten-Chefs ist dieses Vorhaben gelungen: "Wir haben sofort einen Effekt in der Reichweite gesehen", meint Armstrong, der Holiday Pirates, den Mutterkonzern von Urlaubspiraten, seit 2016 führt.