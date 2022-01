Warum Verantwortung, Diversität und Pinterest jetzt so wichtig sind

© IMAGO / Artem Varnitsin Wer mit Influencer:innen kooperiert, sollte auf deren Authentizität und die gesellschaftliche Relevanz ihrer Themen setzen

Für Unternehmen geht es 2022 nicht nur verstärkt darum, dass sie Werbepartnerschaften mit Influencer:innen aufziehen, sondern vor allem um das Wo und Wie. Denn die Verantwortung, die den Creators zukommt, nimmt durch ihre Omnipräsenz und die Vielfalt an politischen und gesellschaftlich relevanten Themen, denen sie sich widmen, stetig zu. In seinem Influencer Marketing Guide hat das Berliner Brand Tech Unternehmen Eqolot die wichtigsten Trends in dieser Marketing-Kategorie zusammengetragen.