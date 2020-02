About You präsentiert Nike "Back to Fitness mit Stefanie Giesinger" 2020

Die Multi-Channel-Kampagne aus der Content-Schmiede von About You konzentriert sich weniger auf die sportlichen Leistungen von Giesinger – ihre persönliche Geschichte und ihre gesundheitlichen Herausforderungen werden als Wissen vorausgesetzt – sondern zeigt die 23-Jährige in der Rolle der Enablerin: Sie soll jungen Frauen neue Wege aufzeigen, aktiver zu werden und Sport als festen Bestandteil in den Alltag zu integrieren. Giesinger will junge Frauen ermutigen, zu ihrem eigenen Idol zu werden, andere aus der Community mitzureißen und Wege gemeinsam zu beschreiten. Das Kampagnenmotto "Back to Fitness" unterstreicht noch das Thema Empowerment.Die Kampagne unterstreicht auch die Rolle, die About You in der digitalen Marketing-Landschaft einnehmen will. Der Online-Modehändler will nicht nur Kompetenz in der digitalen Mediaplanung kombiniert mit einer unmittelbaren Shop-Anbindung bieten. Darüber hinaus versteht sich About You mit seiner Contentabteilung als Entwickler von wertegeprägten Geschichten, die besonders gut bei einer eher weiblichen Kundschaft und in digitalen Kanälen funktionieren.Wie dieses Ziel der digitalen Relevanz die Kampagnenstrategie beeinflusst, illustriert ein Aspekt der Kampagne besonders gut. About You und Nike haben die klassischen Kommunikationsmaßnahmen noch um ein interaktives Element erweitert: Mit einem "How-To-Film" können Interessierte ein digitales 15-minütiges 1:1-Workout "Quick 15 Min. Sweat" mit Stefanie Giesinger unter Anleitung von Nike Trainerin Nada Ivanovic absolvieren. Darüber hinaus erhalten die Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, ihren persönlichen Trainingsplan mit sechs ausgewählten Trainingseinheiten in der Nike Training Club App (NTC App) fortzusetzen. Dazu gibt es ein Gewinnspiel, das von About You Fashion Idol Riccardo Simonetti begleitet wird: Diejenigen, die sechs vorausgewählte Workouts in der Nike Training Club App absolviert haben, können einen von 15 Plätzen für das exklusive Live-Workout mit Stefanie Giesinger und Nike Trainerin Nada Ivanovic am 8. März in Berlin gewinnen.Ab dem 3. Februar wird die Kampagne zwei Wochen auf den digitalen Kanälen Youtube, Social Media und bei About You Onsite ausgespielt sowie über den Instagram Kanal von Stefanie Giesinger und die NTC App verlängert. Die Kampagne wurde in Berlin geshootet. Die kreative Direktion und Produktion der Kampagne wurden bei About You inhouse umgesetzt. Die Regie und Kameraführung verantwortete Vitali Gelwich und als Kampagnen-Fotograf war David Daub tätig. cam