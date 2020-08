Neuer CEO des Unternehmens wird, Geschäftsführer der ReachHero-Dachgesellschaft Media Elements GmbH, in der auch Mediakraft und Adspree organisiert sind. Deren Eigentümer Media and Games Invest hatte nach dem Einstieg im vergangenen Jahr kürzlich auch alle restlichen Anteile an ReachHero übernommen . ReachHero-Gründer Nummer drei, der Youtuber, soll sich auch weiterhin als Head of Entertainment um das Talent Management kümmern.Inwieweit Chyzyks und Johns Abgang mit der Komplett-Übernahme durch MGI steht, ist unklar. John betont zwar, beiden sei der Abschied nicht leicht gefallen. "Doch nach der erfolgreich abgeschlossenen Integration des Unternehmens in die Media Elements Group, sehen wir unsere Aufgabe als erfüllt und ReachHero als bestens aufgestellt für die weitere Expansion – national wie international."ReachHero wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute 30 Mitarbeiter. In der Datenbank des Unternehmens sind nach eigenen Angaben Profile von über 80.000 Micro- bis Macro-Influencern registriert. Seit der Gründung hat ReachHero mehr als 7.000 Kampagnen mit Marken wie L’Oréal, Unilever, Babbel und Blinkist umgesetzt. Laut John ist die Firma im vergangenen Jahr "profitabel gewachsen und wie es aussieht wird 2020 das Vorjahr noch einmal deutlich übertreffen." Wie es für die beiden Gründer nun weitergeht, steht offenbar noch in den Sternen. Nach einer Auszeit wolle man eventuell in Start-ups investieren, so John."Philipp und Christian hatten 2014 mit dem Thema Influencer Marketing genau den richtigen Riecher – zur perfekten Zeit", sagt der neue ReachHero-CEO Stefan Rascher. "Seitdem haben sie ein außerordentlich erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und immer wieder Gespür dafür bewiesen, was die Influencer-Marketing-Szene umtreibt und benötigt." Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle bei den Plänen von MGI-Chef Remco Westermann, weltweit im Influencer Marketing Fuß zu fassen und dabei als Fullservice-Dienstleister für Digitalwerbung zu agieren. ire