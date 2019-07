In das Ranking, für das

seit September 2017 einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online die Performance von Influencer-Posts analysiert, wurden alle Beiträge aus der DACH-Region aufgenommen, die mit den Hashtags #werbung, #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet wurden. Die Beiträge wurden je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: 50.000 bis 100.000, 100.000 bis 500.000, 500.000 bis eine Million sowie mehr als eine Million Follower. Durch die Einteilung ist eine Vergleichbarkeit der Instagrammer gewährleistet. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions per Post ermittelt.

Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im Juni:

Influencer mit mehr als 1 Million Follower:

Platz 1: Lisa-Marie Schiffner

Im Mai stellte Lisa-Marie Schiffner noch die drei erfolgreichsten Instagram-Werbeposts in der Kategorie der Influencer mit mehr als einer Million Follower, diesmal ist es von den Top 3 nur die Spitzenposition. Ihr Werbepost für den Fitness-Food-Anbieter Shape Republic kommt auf eine Engagement-Rate von 10,66 Prozent. Damit verkauft sich Schiffner sogar noch unter Wert: Das durchschnittliche Engagement auf ihrem Instagram-Kanal liegt nämlich bei 12,94 Prozent.

Platz 2: Sarah Harrison

Auf Platz zwei landet Sarah Harrison. Ihr Post für Bananabeauty.de kommt auf eine Engagement-Rate von 8,64 Prozent (Durchschnitt auf ihrem Kanal: 8,46 Prozent).

Platz 3: inscope21

Platz drei geht im Juni an incsope21. Mit seinem "Quasimodo"-Post für den Sportnahrungshersteller Zec+ kommt der Instagrammer auf eine Engagement-Rate von 8,38 Prozent - und liegt damit rund einen Prozent über seinem Kanaldurchschnitt.

Flop-Post: Bastian Schweinsteiger

Der Flop-Post in der Kategorie der Influencer mit über einer Million Follower auf Instagram geht wie schon im April an Bastian Schweinsteiger. Sein Posting für die MARQ-Kollektion von Garmin kommt auf eine schwache Engagement-Rate von 0,19 Prozent.

Influencer mit 500.000 bis 1 Million Follower:

Platz 1: Emilia BTE

In der Kategorie der Influencer mit 500.000 bis eine Million Follower landet Emilia BTE auf dem Platz an der Sonne im Juni. Ihr Post für die Sportartikelmarke Puma sorgte für ein Engagement von 15,98 Prozent. Der Durchschnitt auf ihrem Instagram-Kanal liegt bei 11,02 Prozent.

Platz 2: Leoobalys

Mit einem Werbepost für CL - Mein Deo erzeugt Leoobalys im Juni eine Engagement-Rate von 15,75 Prozent. Damit liegt die Instagrammerin mehr als fünf Prozent über ihrem Kanaldurchschnitt - und auf Rang zwei in der Kategorie der Influencer mit 500.000 bis eine Million Follower.

Platz 3: Alina Mour

Auf Platz drei liegt Alina Mour mit ihrem Post für Emmie Gray. 13,87 Prozent Engagement bedeuten fast sechs Prozent mehr als der Kanaldurchschnitt (7,98 Prozent).

Flop-Post: Guido Maria Kretschmer

Influencer mit 100.000 bis 500.000 Follower:

Den Flop-Post in der Kategorie liefert Guido Maria Kretschmar. Mit einem Werbepost für Otto kommt der Modedesigner gerade mal auf eine Engagement-Rate von 0,5 Prozent.

Platz 1: Mrs Vjosa

In der Kategorie der Instagrammer mit 100.000 bis 500.000 Followern sichert sich Mrs Vjosa die Spitzenposition. Ihr Werbepost für die Kindermode-Marke Lapin House sorgte für eine Engagement-Rate von 25,62 Prozent. Der Kanaldurchschnitt liegt bei 17,53 Prozent.

Platz 2: Adorable Caro

Auf eine Engagement-Rate von 25,31 Prozent kommt Adorable Caro mit ihrem Posting für Nakd Fashion (Kanaldurchschnitt: 23,58 Prozent).

Platz 3: Kayla Shyx

Die Top 3 in der Kategorie werden komplettiert von Kayla Shyx. Die Instagrammerin kommt mit ihrem Werbepost für den Fashion-Händler Weekday auf eine Engagement-rate von 24,37 Prozent. Ihr Kanaldurchschnitt liegt fast zehn Prozentpunkte darunter (14,96 Prozent).

Flop-Post: Natascha Ochsenknecht

Die schwächste Engagement-Rate in der Kategorie im Juni weist Natascha Ochsenknecht mit ihrem Post für das Hard Rock Café in Berlin aus. Das eigentlich für TikTok konzipierte Video kommt nur auf 0,14 Prozent Engagement (Kanaldurchschnitt: 0,58 Prozent)

Influencer mit 50.000 bis 100.000 Follower:

Platz 1: Lele Berlin

In der Kategorie der Instagrammer mit 50.000 bis 100.000 Follower landet Lele Berlin im Juni ganz vorne. Ihr Werbepost für Marshall Headphones kommt auf die beste Engagement-Rate aller untersuchten Postings im Juni und liegt bei satten 38,60 Prozent. Damit liegt sie mehr als 26 Prozent über ihrem Kanaldurchschnitt (12,03 Prozent).

Platz 2: Onlyfrey

Onlyfrey landet in der Kategorie auf Platz zwei. Sein Post für das Kosmonaut Festival in Chemnitz erzeugt eine Engagement-Rate von 29,88 Prozent. Der Durchschnitt auf seinem Instagram-Kanal liegt bei 22,22 Prozent.

Platz 3: Jette

Der Werbepost von Jette für Pilot Pen kommt auf eine Engagement-Rate von 28,14 Prozent (Kanaldurchschnitt: 18,24 Prozent) - Platz drei in der Kategorie der Instagrammer mit 50.000 bis 100.000 Followern.

Flop-Post: Martina Reuter

Den Flop-Post in der Kategorie liefert TV-Moderatorin Martina Reuter mit einem Posting für ihren Arbeitgeber, den Shopping-Kanal HSE24. Der Beitrag weist eine Engagement-Rate von 0,09 Prozent auf - und liegt damit hauchzart unter dem ohnehin extrem schwachen Kanaldurchschnitt von 0,14 Prozent. tt