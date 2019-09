In das Ranking, für das

seit September 2017 einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online die Performance von Influencer-Posts analysiert, wurden alle Beiträge aus der DACH-Region aufgenommen, die mit den Hashtags #werbung, #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet wurden. Die Beiträge wurden je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: 50.000 bis 100.000, 100.000 bis 500.000, 500.000 bis eine Million sowie mehr als eine Million Follower. Durch die Einteilung ist eine Vergleichbarkeit der Instagrammer gewährleistet. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions per Post ermittelt.

Influencer mit mehr als 1 Million Follower

Platz 1: Leonie

In der Juli-Auswertung dieses Rankings musste sich Leonie noch mit dem dritten Platz begnügen. Im vergangenen Monat reichte es dann für die Spitzenposition. Ihr Werbeposting für den Anbieter Dealbunny erreichte eine Engagement-Rate von 42,12 Prozent. Kein Influencer mit mehr als einer Million Follower hatte in dieser Hinsicht laut Media Part einen erfolgreicheren Werbepost abgesetzt.

Platz 2: Lisa-Marie Schiffner

Kein Ranking ohne Lisa-Marie Schiffner. Die Influencerin findet sich auch im August wieder mit einem Werbeposting in diesem Ranking wieder. Ihr Post für den Schmuck-Anbieter Paul Hewitt brachte es auf eine Engagement-Rate von 17,94 Prozent. Im Schnitt schafft Schiffner etwa 14,71 Prozent.

Platz 3: Leonie

Und noch einmal Leonie: Ein Post für Viviry, ein Unternehmen, das Abendkleider verkauft, schafft eine Engagement-Rate von 17,04 Prozent. Die Influencerin kommt durchschnittlich "nur" auf eine Rate von 11,29 Prozent, konnte mit einem Werbeposting also deutlich überperformen.

Flop-Post:

Mit einem Werbeposting für den Schmuckverkäufer Haze & Glory konnte André Hamann laut Media Part nicht wirklich überzeugen. Die Engagement-Rate für das Video liegt der Analyse zufolge bei gerade einmal 0,16 Prozent. Im Schnitt erzielen Hamanns Postings einen Wert von 1,07 Prozent. In der Kategorie der Influencer mit mehr als einer Million Follower performte ein Werbeposting demnach schlechter.

Influencer mit 500.000 bis 1 Million Follower

Platz 1: Gerda Lewis

Die ehemalige Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" und aktuelle "Bachelorette" bewarb auf Instagram in einem Posting gleich mehrere Marken, darunter den Abendballkleider-Verkäufer Crusz Berlin. Das Bild erzielte eine Engagament-Rate von 17,54 Prozent. Im Schnitt kommen die Postings von Gerda Lewis auf einen Wert von 11,75 Prozent.

Platz 2: Leon Content

Der Influencer Leon Content schafft mit seinem Werbeposting für den Anbieter Dealbunny eine Engagement-Rate von 17,26 Prozent. Im Schnitt kommen seine Bilder und Videos nur auf einen Wert von 10,41 Prozent.

Platz 3: Alina Mour

Ebenfalls für Dealbunny geworben hat die Instagrammerin Alina Mour. Ihr Posting schaffte eine Engagement-Rate von 16,14 Prozent. Der Wert ist doppelt so hoch wie ihre Durchschnitts-Engagement-Rate von 8,43 Prozent.

Flop Post: Anh Phoenix

Nur 0,3 Prozent beträgt die Engagement-Rate eines Werbepostings von Influencerin Anh Phoenix. Sie warb in einem Bild für die Mode der Designerin Isabel Marant. Allerdings wenig erfolgreich, so die Analyse von Media Part.

Influencer mit 100.000 bis 500.000 Follower

Platz 1: Diana Delic

Die Influencerin Diana Delic darf sich für ihr Werbeposting für den Haushaltsgeräte-Hersteller Eufy über eine sehr gute Engagement-Rate von 40,75 Prozent freuen. Im Schnitt schaffen es ihre Bilder und Videos auf Instagram gerade einmal auf einen Wert von etwa 5 bis 6 Prozent.

Platz 2: Can Günaydi



ine Marke der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, zählt Media Part eine Engagement-Rate von 24,09 Prozent. Und dieser gute Wert liegt sogar unter Cans Durchschnitt- Seine Postings schaffen in der Regel eine Engagement-Rate von 27,43 Prozent.





Die Korken knallen auch bei Can Günaydi. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Werbeposting für Spizzerò, e

Platz 3: Caro

Ähnlich wie bei Can Günaydi (Platz 2, siehe oben) erreicht der Werbepost von Caro für Nakd Fashion eine sehr gute Engagement-Rate von 23,11 Prozent, liegt allerdings knapp unter ihrer Durchschnitts-Performance. Im Schnitt schafft Caro 23,28 Prozent Engagament.

Flop-Post: S onsuzmasalim

Ein Werbeposting der Influencerin Sonsuzmasalim für den Uhrenverkäufer Daniel Wellington bringt es laut Media Part lediglich auf eine Engagament-Rate von 0,18 Prozent. Der Durchschnittswert der Instagrammerin liegt bei 0,45 Prozent.

Influencer mit 50.000 bis 100.000 Follower

Platz 1: Alex Falk

In der Gruppe der Influencer mit 50.000 bis 100.000 Follower konnte Alex Falk im August den besten Werbepost absetzen. Sein Bild, in dem er für die Produkte des Anbieters Schöner Wohnen Farbe trommelte, kommt auf eine Engagament-Rate von 24,26 Prozent.

Platz 2: Sophia Chiara

Mit einer Engagament-Rate von 23,25 Prozent hat die Instagrammerin Sophia Chiara den ersten Platz knapp verfehlt. In ihrem Posting bewarb sie das Unternehmen Gymjunky, das Mode für Fitness-Fans anbietet.

Platz 3: Sabrina Mockenhaupt-Gregor

Um nur 0,01 Prozentpunkte verpasst die Instagrammerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor den Sprung auf Platz 2. Ihr Posting, in dem sie von ihrer Hochzeit berichtet und nebenbei das Unternehmen Grob Floraldesign bewirbt, schafft eine Engagement-Rate von 23,24 Prozent.

Flop-Post: Sabrina Holland

Keinen Erfolg mit ihrem Werbeposting erzielte Sabrina Holland. Das Posting, in dem die Instagrammerin für den Poster-Anbieter Desenio war, verzeichnet lediglich eine Engagement-Rate von 0,07 Prozent. Im Schnitt schaffen es ihre Bilder und Videos auf einen Wert von 0,98 Prozent.