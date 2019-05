Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im April

Influencer mit mehr als einer Million Follower auf Instagram:

Platz 1: Leni Mariee - Cherrydeal

Plätze 2 und 3: Lisa-Marie Schiffner - Puma, Deichmann

Flop-Post: Bastian Schweinsteiger - Kettler Bike

Über die Auswertung Knapp 50.000 deutsche Instagramkanäle (ab 750 Follower) in der Datenbank von Influlyzer werden alle 10 Minuten auf neue Werbe-Postings durchsucht. Alle ermittelten Werbepostings (#anzeige und #werbung) werden analysiert und ausgewertet. Auch jene Postings werden berücksichtigt, die als Werbepostings "geflaggt" werden. Anhand der Metadaten Follower by Influencer, Reach per Post, Interactions per Post, Engagement per Post und alles im Verhältnis zur Channelgröße sowie dem durchschnittlichen Channel-Engagement werden die besten Influencer Kampagnen (Postings) ermittelt.

Influencer mit 500.000 - 1 Million Followern auf Instagram:

Platz 1: Marvyn Macnificient - Jeffree Star Cosmetics

Platz 2: Naomi Jon - Jeffree Star Cosmetics

Platz 3: Alina Mour - Mydealz.de

Flop: Guido Maria Kretschmer - Otto

Influencer mit 100.000 - 500.000 Followern auf Instagram:

Platz 1: Enisa B. - Daniel Wellington

Platz 2: Laura - Beyondlimits.com

Platz 3: Adorable Caro - Nakd Fashion

Flop-Post: Lisa Hahnbück - Louis Vuitton

Influencer mit 50.000 – 100.000 Followern auf Instagram:

Platz 1: Sophia Chiara - ESN.com

Platz 2: Indian Barbie - Benefit Cosmetics

Augenbrauen mit Produkten von Benefit Germany geschminkt hat. 36,13 Prozent Engagement-Rate bedeuten Platz 2 (Channel-Durchschnitt: 14,81 Prozent).





Platz 3: Cäcilia - Lipton Icetea

Flop-Post: Alexandra Kamp - Bio-Hotel Stanglwirt

In das Ranking, für das Media-Part seit September 2017 einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online die Performance von Influencer-Posts analysiert, wurden alle Beiträge aus der DACH-Region aufgenommen, die mit den Hashtags #werbung, #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet wurden. Die Beiträge wurden je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: 50.000 bis 100.000, 100.000 bis 500.000, 500.000 bis eine Million sowie mehr als eine Million Follower. Durch die Einteilung ist eine Vergleichbarkeit der Instagrammer gewährleistet. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions per Post ermittelt.Nachdem Leni Mariee im Vormonat erstmals die Gruppe der Influencer mit mehr als einer Million Instagram-Follower angeführt hatte, steht sie auch im April ganz oben auf dem Treppchen. Diesmal punktet sie mit einem Gewinnspiel in Kooperation mit Cherrydeal.de, was ihr eine Engagement-Rate von 26,42 Prozent bei einer durchschnittlichen Channel-Rate von 11,92 Prozent einbringt.Auch auf den Rängen zwei und drei gab es im Vergleich zum März keine Veränderung. Beide Plätze gehen an Lisa-Marie Schiffner - und zwar mit Postings für Puma und die Schuhkette Deichmann. Das erfolgreichere der beiden hochgeladenen Fotos, das Schiffner keck die Zunge rausstreckend zeigt, erreicht eine Engagement-Rate von 12,40 Prozent. Das andere Posting erzielt eine Engagement-Rate von 12,28 Prozent. Ihr Kanal-Durchschnitt liegt bei 15,15 Prozent.9,4 Millionen Nutzer folgen dem ehemaligen Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger mittlerweile auf Instagram. Mit diesem Posting konnte "Schweini" aber nur die wenigsten Fans überzeugen - was wieder zeigt: Normale Werbespots funktionieren auf Instagram meist nicht. Das Commercial von Kettler Bike, in dem der Kicker die Hauptrolle spielt, floppt mit einer Engagement-Rate von 0,2 Prozent bei einem Channel-Durchschnitt von 0,85 Prozent.Kein Ranking ohne Marvyn Macnificent! Im April gelingt dem Beauty-Youtuber und Make-up-Artist wieder einmal der Sprung ganz an die Spitze. Sein hochgeladenes Foto, das ihn stark in Blautönen geschminkt mit den Produkten von Jeffree Star Cosmetics zeigt, erreicht eine Engagement-Rate von 18,02 Prozent (Kanal-Durchschnitt: 14,77 Prozent).Ebenfalls für die Kosmetikmarke Jeffree Star wirbt Naomi Jon, und kommt auch ihrerseits damit gut bei ihren Instagram-Followern an. Nach dem dritten Platz im Vormonat schiebt sich die Influencerin nun auf den Silberrang. Ihr Post erzielt eine Engagement-Rate von 17,88 Prozent, der Channel-Durchschnitt liegt bei 17,73 Prozent.Gewinnspiele ziehen immer. Das hat auch Instagrammerin Alina Mour erkannt und verloste im April in Kooperation mit Mydealz.de ein iPhone XS in Gold. Damit schraubte sie die Engagement-Rate auf 17,37 Prozent bei einem Kanal-Durchschnitt von 9,18 Prozent. Schon im März landete Guido Maria Kretschmer einen Flop. Einen Monat später folgt der nächste - und wieder ist es ein Beitrag für Otto. Dieses Mal erreicht der Modedesigner und TV-Moderator mit seinem Foto, das zwei Looks aus seiner aktuellen Kollektion bei Otto.de bewirbt, eine Engagement-Rate von dürren 0,53 Prozent bei einem Channel-Durchschnitt von 1,55 Prozent.Enisa B., bereits ausgeschiedene Kandidatin der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel", feiert sehr erfolgreich Premiere in unserem Ranking der Top und Flop Instagram-Werbeposts. Ihr Foto, das sie mit einer Uhr der Marke Daniel Wellington zeigt, kommt auf eine starke Engagement-Rate von 28,16 Prozent. Das durchschnittliche Kanal-Engagement liegt bei 39,25 Prozent.Dass die Frankfurterin Laura in diesem Ranking dabei sein wird, war mit der exklusiv für HORIZONT Online erstellten Analyse von InfluencerDB bereits klar . In dieser tauchte sie auf Platz zehn der wachstumsstärksten Instagram-Accounts auf. In der Auswertung von Media-Part erreicht die Hessin den Silberrang in der Gruppe der Influencer mit 100.000 bis 500.000 Followern. Ihr Foto vor der Skyline der Mainmetropole erzielt eine Engagement-Rate von 27,09 Prozent bei einem Channel-Durchschnitt von 15,08 Prozent.Die Influencerin Adorable Caro wirbt für das Fashion-Label Nakd und generiert eine Engagement-Rate von 25,24 Prozent. Ihr Kanal-Durchschnitt beträgt 24,87 Prozent.Die Düsseldorferin Lisa Hahnbück, die auf ihrem gleichnamigen Blog über Fashion & Reisen schreibt, ist ebenfalls erstmals im Media-Part-Ranking vertreten. Das Ergebnis dürfte sie allerdings nicht freuen: Ihr Mini-Video kommt auf eine schlechte Engagement-Rate von 0,22 Prozent bei einem durchschnittlichen Channel-Engagement von 0,83 Prozent.Das noch junge Social-Media-Sternchen Sophia Chiara posiert gerne in engen Sport-Outfits und macht Werbung für Sportnahrung. Das Foto, das sie im T-Shirt des Anbieters von Nahrungsergänzungsmittel ESN zeigt, verschafft ihr eine Engagement-Rate von 51,06 Prozent. Der Kanal-Durchschnitt beziffert sich auf 31,3 Prozent.Die Hamburgerin mit indischen Wurzeln Indian Barbie alias 25o.clock entzückt ihre Fans mit einem Beauty-Foto, für deren Aufnahme sie ihreNach Enisa B. schafft es mit Cäcilia eine weitere Teilnehmerin von GNTM in das Ranking. Sie überzeugt ihre Follower mit der Dokumentation einer spontanen Grill-Einlage mit ihrer Mama. Für das Foto bekommt sie eine Engagement-Rate von 35,29 Prozent bei einem durchschnittlichen Kanal-Durchschnitt von 27,3 Prozent.Da hatte sich Schauspielerin Alexandra Kamp bestimmt mehr erhofft. Ihr Posting, mit dem sie Werbung für das Bio-Hotel Stanglwirt in Going bei Kitzbühel macht, erreicht nur eine Engagement-Rate von 0,07 Prozent. Der Kanal-Durchschnitt liegt bei 0,23 Prozent. jeb