#TrueStory: Ich bin ein Lügner

Influencer_innen beschäftigen sich längst nicht nur mit Lifestyle, Beauty, Gaming, Mode und Sport - auch wenn dies nach wie vor die meistbesetzten Themen unter den kleinen und großen Social-Media-Persönlichkeiten sind. Wer als Infuencer_in etwas auf sich hält, nutzt ihre oder seine Reichweite jedoch auch dazu, sich zu gesellschaftlichen oder politischen Themen zu Wort zu melden. Die Bundestagswahl am kommenden Sonntag bietet dafür den idealen Anlass.Mit der Kampagne "Geh wählen" wollen nun etwa 14 TikTok-Creator die Generation Z über politische Zusammenhänge informieren und zum Urnengang auffordern. Auftraggeber ist die SevenOne Entertainment Group aus dem Pro Sieben Sat 1-Konzern, die im Vorfeld der Wahl auch eines der Trielle mit den Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen ausgerichtet hat. Die zusammen mitentwickelte Kampagne soll vermutlich die Positionierung des Medienunternehmens als ernstzunehmende Anlaufstelle nicht nur für Entertainment, sondern auch für relevante gesellschaftliche und politische Inhalte festigen.Wie wird das konkret gemacht? Unter dem Motto "Nutz‘ deine Stimme – mach auch DU den Unterschied!" melden sich etwa die TikToker Shredlifestyle, Riqs, DieMerve, Jacob.Grey, Sidney&Emil, Keinpart2, Kimisinamood, Kenn2go, KindofElena und Skatschie an zu Wort. In ihrer eigenen, an der jeweiligen Community ausgerichteten Sprache, klären sie dabei etwa über sperrige Themen auf, von Spitzensteuersätzen über Rundfunkbeiträge bis hin zu CO2-Besteuerung. Gezielt an Erstwähler_innen richten sich die Creator DieMerve, Eduard, Riqs und yxzGianina, die über entsprechend junge Follower verfügen.Ein weiteres zielgruppengerechtes Tool nutzt die Kampagne mit dem "Wahlswiper". Mit diesem an den bekannten Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung angelehnte Instrument kann man sich durch 36 Fragen wischen und bekommt wie beim Original anschließend angezeigt, welche Partei am besten zu einem passt. Partner hierfür ist das Pro-Sieben-Format Galileo."TikTok ist mittlerweile viel mehr als eine reine Unterhaltungsplattform", sagt Intermate-CEO. "Auch gesellschaftlich relevante Themen wie die Bundestagswahl lassen sich dort abbilden und werden dort auf kreative Art und Weise einer jungen Zielgruppe näher gebracht. Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zu dieser wichtigen Aufklärungsarbeit leisten zu können."Was gehört noch dazu, wenn junge Menschen sich ihr eigenes Bild über politische Themen und Zusammenhänge machen sollen? Kompetente Mediennutzung. Hierauf zielt die Kampagne #TrueStory ab. Dahinter stehen Klickwinkel, eine Initiative der Vodafone Stiftung, und die Jugendbildungsinitiativevon der Onlinevideo-Agentur. Das Ziel der Kampagne ist, die junge Zielgruppe für Fake News zu sensibilisieren und Medien- sowie Informationskompetenz zu fördern.Auch hierbei kommen reichweitenstarke Influencer_innen zum Einsatz. Die Creator Wailam, NikotheC, The Real Lauri und Vikykid geben ihren Communities in der Kampagne etwa praktische Tipps an die Hand, wie sie Falschnachrichten erkennen und Informationen richtig einordnen können. Das Herzstück bildet dabei eine Social-Video-Serie auf Youtube und TikTok. Hinzu kommt das fiktive Podcastformat "Welcome to Fakeland", das die Zuhörer_innen auf die Radikalisierungsreise der Protagonistin Beke mitnimmt."Die Screentime bei Jugendlichen hat sich seit Beginn der Pandemie nochmal gesteigert, ebenso die Begegnungen mit Desinformation", sagt, Redaktionsleitung bei MESH Collective. "Mit unserer Kampagne #TrueStory setzen wir dort ein Zeichen, wo junge Menschen sich heute informieren – in den sozialen Netzwerken. #TrueStory ermutigt dazu, Inhalte einzuordnen und Intentionen kritisch zu hinterfragen. Junge Menschen sollen sich bestärkt fühlen, Position zu beziehen, wenn sie im Freundes- und Bekanntenkreis mit Desinformation konfrontiert werden."Die zunehmende Politisierung von Influencer_innen-Content dürfte im Zusammenhang mit der Erkenntnis stehen, dass Creator auf ihre Communities einen Einfluss ausüben, der über Fragen zu Mode und Aussehen hinausgeht. Die Teengeist-Studie von Fischer-Appelt, für die monatlich rund 1000 Menschen zwischen 16 und 19 Jahren befragt werden, hat hier gerade für neue Erkenntnisse gesorgt: So besteht die Top 3 der politischen Themen, mit denen sich Influencer_innen beschäftigen, aus Gleichberechtigung (27 Prozent), Klimaschutz und Klimawandel (15 Prozent) und Rassismus (9 Prozent).Dabei können die Social-Media-Stars auf aufmerksame Follwer_innen zählen: Laut Fischer-Appelt geben knapp 66 Prozent an, täglich Inhalte von Influencer_innen zu konsumieren. 7 Prozent verfolgen die Inhalte wöchentlich. Weitere 7 Prozent schauen einmal im Monat, was ihre liebsten Meinungsmacher:innen so treiben. Lediglich 11 Prozent sagen, dass sie keinen Influencer_innen folgen. ire