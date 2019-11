Für den bayerischen Pizza-Hersteller ist das die Fortsetzung einer Vermarktungspartnerschaft mit der Pro Sieben Sat 1 Gruppe, die 2017 mit der ersten Concrafter-Pizza begann. Damals war die Idee eigentlich, über das junge Publikum des Youtube-Stars und bekennenden Pizza-Fans die zahlungskräftigere Elterngeneration für die Premium-Pizzamarke zu begeistern.



Doch die Limited Editions entwickelten sich zum Verkaufserfolg. Binnen weniger Tage waren die limitierten Pizza-Editionen 2017 wie auch im Folgejahr vergriffen. Für die zweite Luca-Pizza gab es auf der Lebensmittelmesse Anuga den Innovations-Award „Bestseller 2019“ der „Rundschau für den Lebensmittelhandel“ als erfolgreichste Produktneuheit. Mittlerweile hat der Pizza-Hersteller auch eine Lizenzpartnerschaft mit der Sat-1-Sendung „The Taste“ geschlossen, und präsentiert eine exklusive Zimt-Apfel-Pizza.Die neue Pizza wird in einer Auflage von knapp einer Million Stück produziert und exklusiv bei Edeka und Rewe verkauft. Mit dem vegetarischen Rezept aus Lauchzwiebeln, Edamer, Emmentaler, Cheddar, Gouda, Mozzarella, Ricotta und Mascarpone sollen vor allem die Wachstumszielgruppe der Vegetarier erreicht werden. Für Luca war die Rückkehr an den Pizza-Ofen nach eigener Aussage ein positives Erlebnis: „Wir sind schon ein richtig eingespieltes Team. Alle wiederzusehen und gemeinsam Pizza zu backen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, meine neue, vegetarische Kreation schmeckt den Leuten genauso gut wie mir.“Der Online-Star ist einer der größten und bekanntesten deutschen Influencer mit gut vier Millionen Youtube-Abonnenten sowie 2,5 Millionen Instagram-Fans. In seinem YouTube-Kanal präsentiert er täglich Themen aus dem Bereich Lifestyle und Entertainment und teilt dabei auch viele Momente aus seinem Alltag – unter anderem, dass Pizza sein Lieblingsessen ist. Den Verkaufsstart der neuen Pizza wird Rewe mit diversen Instagram-Stories und einem Youtube-Video in Lucas Social-Media-Kanälen sowie einem Take-Over des Rewe Instagram-Kanals durch Luca für einen Tag begleiten.