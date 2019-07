Brand Awareness

Münchner Autohersteller

„Schon in jungen Jahren werden Markenpräferenzen festgelegt. Bei wichtigen Investitionen ist die Meinung der Jugendlichen häufig mit ausschlaggebend. Sie sagen, welche Marken angesagt sind, welche weniger. TikTok ist ihre Plattform und Marken müssen hier Präsenz zeigen“, so Marlies Bayha, Executive Creative Director bei Territory Webguerillas.



BMW TikTok Kampagne 2019

#THE1challenge

Die Social Media-Stars tanzen dabei eine festgelegte Choreographie vor, anschließenden sollen ihre Follower kreativ werden. Die #THE1challenge wird nicht nur auf dem Unternehmenskanal von BMW veröffentlicht, sondern auch auf den Kanälen der Influencer.





Jeden Monat nutzen über 500 Millionen User die Plattform. Das Durchschnittsalter der App liegt deutlich niedriger als bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Mit der #THE1challenge will Territory Webguerillas, selbsternannter Experte auf dem Gebiet Digital- und Social Media-Marketing, das kreative Potenzial der App nutzen.

Die meisten TikTok-User sind so jung, dass sie weder Auto noch Führerschein besitzen. BMW möchte die Autokäufer von morgen schon früh und gezielt adressieren und startet für seine 1er-Reihe erstmals eine Kampagne auf der angesagten Social-Media-Plattform. Unter dem Stichwortsteht die Kampagne, die derin Zusammenarbeit mit der Agentur Territory Webguerillas startetMit Sky and Tami, PatroX und FalcoPunch greift die Agentur für Social Media und Digitalmarketing auf bekannte Gesichter des TikTok-Netzwerks zurück. Die Influencer kommen zusammen auf 14 Millionen Follower und rufen im Zuge der Kampagne ihre Community auf, an derteilzunehmen.BMW und Territory Webguerillas sehen in TikTok einen Kanal, der fürs Marketing immer relevanter wird.