Imago / Gartner

Twenty4Tim mit seinem PoS-Aufsteller und den limitierten Lipton-Dosen

Es ist gerade mal einen Monat her, dass Lipton Ice Tea seine Kooperation mit dem Social-Media-Star Twenty4tim angekündigt hat. Und schon jetzt gehen die Verkaufszahlen durch die Decke. Das hat Brand Managerin Sabrina John gestern im Rahmen einer exklusiven Sommerparty erzählt, zu der die Marke zusammen mit seinem neuen Co-Creator eingeladen hatte.

John berichtet, dass die Zusammenarbeit mit Twenty4Tim in dieser Größenordnung bislang einzigartig in der PepsiCo-Welt in Deutschland ist.