Den Kaugummi "HEYYY" des Influencers HeyMoritz gibt es limitiert und exklusiv in allen Kaufland-Filialen

Auch im neuen Jahr bleibt Kaufland seiner Linie treu, sich verstärkt an die junge Zielgruppe zu richten und dafür auf Influencer Marketing zu setzen. Nach Kooperationen mitundkommen nun fruchtige Kaugummis des Youtubers "HeyMoritz" exklusiv in die Regale. Im vergangenen Jahr durfte der Influencer im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit der Supermarktkette bereits in einer Filiale übernachten und dort Videos drehen.