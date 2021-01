© NASH*DASH Records

Eigentlich steckt die Schuhmarke Dockers by Gerli gerade schon mitten in der Planung für die Herbst- und Wintersaison 2021 - jetzt startet sie außerplanmäßig noch eine Influencer-Kampagne zur gerade auslaufenden Saison. Der Grund: die Veröffentlichung eines Popsongs am heutigen Freitag, der wie die Faust aufs Auge zur Marke passt. Oder wie die Socke in den Stiefel: "Fancy Boots" vom Duo Ann Doka und Meg Pfeiffer trägt nicht nur den Schuh im Titel, sondern thematisiert auch eine Form von Female Empowerment, mit der sich die Marke identifiziert.