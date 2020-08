„Wir als Marke Tinder wollen diese Bewegung unterstützen, jungen Menschen mit relevanten Themen eine Bühne schaffen und gemeinsam mit ihnen über aktuelle Herausforderungen aufklären.“ Marie Josephine Ludewig Teilen

"Tinder Collective" nennen das Unternehmen und Divimove den Auftritt bei Instagram, mit der sie der Generation Z laut eigener Aussage eine Stimme und mehrere Gesichter geben wollen. Dazu haben Kunde und Agentur insgesamt sechs junge Meinungsführerinnen zusammengebracht, die sowohl die Tinder-Community als auch die Interessen der Gen Z verkörpern. Über fünf Monate sollen die Influencerinnen auf Instagram Themen zur Sprache bringen, die sie bewegen und die sie deshalb selbst bestimmen dürfen. Dabei wird es unter anderem um Selbstliebe, Akzeptanz, Inklusivität und die Interessen der LGBTI*-Community gehen und um die große Frage, wie die Gesellschaft in diesen Aspekten integrativer und offener werden kann. Den Anfang macht in der kommenden Woche Valentina (@valentinavapaux), die sich auf die Themen Selbstliebe und Selbstakzeptanz beim Dating fokussiert. Jana (@janaxnell) postet im Oktober zum Thema Single Empowerment und teilt dabei ihre eigenen Erfahrungen mit der Community. Für Ebru und Olive stehen die Aspekte Akzeptanz, Toleranz und Diversity der Gesellschaft an erster Stelle. Denise (@nisi156) wird sich für gegenseitigen Respekt, vor allem im Netz, stark machen und Karlotta (@karlotta.emilie) setzt sich im Dezember schließlich mit den Folgen von Social Media für das eigene Wohlbefinden auseinander, wobei es insbesondere um das Schönheitsideal junger Frauen geht.Für die Verantwortlichen bei Tinder haben diese gesellschaftlichen Themen einen hohen Stellenwert - vor allem, weil ein großer Teil der Nutzer der Generation Z angehört: "Über die Hälfte der Tinder-Nutzer weltweit sind 18-24 Jahre alt und zeichnen sich vor allem durch ihre Individualität und Meinungsstärke aus. Wir als Marke Tinder wollen diese Bewegung unterstützen, jungen Menschen mit relevanten Themen eine Bühne schaffen und gemeinsam mit ihnen über aktuelle Herausforderungen aufklären", sagt, Brand Marketing Managerin bei Tinder. Zu diesem Zweck habe man zusammen mit Divimove junge Meinungsmacherinnen für das Tinder Collective ausgewählt, mit denen eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt ist. "Ausschlaggebend für die Auswahl der sechs Frauen war ihre Motivation und Energie, ein gesellschaftlich relevantes Thema gemeinsam mit Tinder voranzutreiben.", Head of Strategy bei Divimove, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Tinder neue Wege einschlagen zu dürfen, um den Diskurs zu gesellschaftlich relevanten Themen wie verzerrten Schönheitsidealen, Diskriminierung oder Missständen innerhalb der LGBTI*-Szene anzuregen." Weil die junge Zielgruppe bei Marketingbotschaften extrem anspruchsvoll sei, war der RTL-Tochter bei der Zusammenstellung des Tinder Collective die individuelle Attitüde wichtiger als die bloße Reichweite der Influencerinnen. "Jedes einzelne Mitglied verkörpert - wie Tinder - die Stimme der selbstbewussten Jugend", so Schwarzer weiter.Divimove konnte sich den Auftrag für die Kampagne in einem Pitch sichern und verantwortet Kreatividee, Konzept- und Strategieentwicklung, Influencer-Scouting, Kampagnen-Management sowie die Produktion der Maßnahmen. In den vergangenen Tagen haben die Protagonistinnen bereits Teaser für die Kampagne gepostet, die bei der Community sehr gut ankommen und zusammengenommen mehr als 60.000 Likes generiert haben. tt