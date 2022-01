Lidl "Slavik Junge Presse-Konferenz"

Filatov, der Schöpfer der Kunstfigur Slavik Junge, bringt aus seiner eigenen Biographie ein großes Interesse für Preisfragen mit. In Kirgisien geboren, kam er mit fünf Jahren nach Deutschland, wo er unter prekären Verhältnissen aufwuchs. Das Finanzthema ist bis heute ein persönliches Interesse geblieben: So setzt er sich in seinen Youtube-Video auch inhaltlich mit Krypto-Währung als Trendthema auseinander.Derartige Analysen sind in der Partnerschaft mit Lidl aber vorerst nicht zu erwarten. Hier soll Slavik Junge das eher in älteren Zielgruppen etablierte Preisthema möglichst aufmerksamkeitsstark für jüngere Konsumenten aufbereiten. In dem Ankündigungsvideo zeigt er gleich, dass er es dabei am nötigen Selbstbewusstsein nicht fehlen lässt. Ähnlich wie Ronaldo, der im vergangenen Jahr bei einer Pressekonferenz die Flasche des Sponsors Coca-Cola vom Tisch räumte, kassiert auch Slavik die prominent platzierte Freeway-Cola von Lidl ein und ersetzt sie durch einer Flasche der Lidl-Wassermarke Saskia. cam