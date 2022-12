Pünktlich zum 1. Advent lud Jens Knossalla alias „Knossi“ im Auftrag von Kaufland seine Streamerkollegen Sascha Hellinger (Unsympathisch TV), Starlet Nova, SelfieSandra, Sascha Huber, Shpendi und Aaron Troschke zum gemeinsamen Spieleabend im Twitch-Stream ein. Das Motto des von der Berliner Agentur DEPARTD konzipierten Abends: Alle Gäste stehen auf der „Unartig-Liste“ des Weihnachtsmanns und müssen ihn nun vom Gegenteil überzeugen. Erst dann steht ihrer Adventsfeier mit dem Alge Glühwein des Gastgebers nichts mehr im Wege.



Mehr als 661.000 Zuschauer verfolgten das Event live mit. Die Aktion ist kein Markenauftritt des Lebensmittelhändlers, sondern dient als Plattform zur Produkt-Promotion. Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland: „Mit dem Stream der besonderen Art haben wir nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten vergrößert, sondern zugleich Aufmerksamkeit für den eigentlichen Star der Party geschaffen: dem Alge Glühwein.“ Zur Weihnachtszeit ist die Spirituosen-Kreation des Influencers wieder exklusiv in allen Kaufland-Filialen zu haben.Schneider ist mit der erzielten Aufmerksamkeit in der Zielgruppe zufrieden: „Unser Advents-Stream gehört mit mehr als 661.000 Aufrufen zu den November-Highlights auf Twitch. Zusätzlich haben wir mit Knossi auch in diesem Jahr einen Song produziert, der dank Ohrwurm-Charakter das Potenzial zum Weihnachtssong 2022 hat. Da das Video im Rahmen des Live-Streams gedreht wurden, verlängern wir die Aufmerksamkeit für das Event.“