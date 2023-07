Gönrgy

Montana Black bringt den Energydrink Gönrgy in drei neuartigen Sorten an den Start

Der Twitch-Streamer Montana Black, gebürtig Marcel Eris und von seinen Fans auch "Monte" genannt, hat einen neuen Energydrink namens Gönrgy auf den Markt gebracht. Gönrgy ist der erste Energydrink des Livestreamers auf dem Markt und nach seinem bekannten Zitat benannt: "G steht für Gönnen". Befeuert wird das Produkt durch die Kooperation mit Kaufland.

Teilen

Montana Black ist einer der bekanntesten Influencer Deutschlands. Mit über 20 Millionen Followern auf seinen Social-Media-Kanälen löst der beliebte Internet-Star mit der Ankündigung seines eigenen Drinks einen großen Hype aus. Seit dem 20. Juli ist Gönrgy exklusiv bei Kaufland erhältlich. Daraufhin folgte in der vergangenen Woche der Verkaufsstart bei Rewe und in den HIT-Märkten. Weitere Partner wie Edeka, Tegut oder Aral sollen zeitnah folgen. Das Getränk gibt es in den drei Sorten Tropical Exotic, Rasberry Cheesecake, Blueberry Coconut und wird für 1,49 Euro angeboten.





Um den neuen Drink zu bewerben, rührt Partner Kaufland zum Handelsstart kräftig die Werbetrommel. Wie bereits bei anderen Kooperationen mit Influencern legt das Unternehmen auch zusammen mit Montana Black einen Onlineclip vor, in dem der Creator ein Go-Kart-Rennen mit TV-Moderator und YouTuber Matthias Malmedie veranstaltet. In dem Video enthüllt "Monte" außerdem sein Gönrgy-Regal und auch das Go-Kart im Gönrgy-Look ist zu sehen. "Gaming funktioniert nicht nur in der digitalen, sondern auch in der realen Welt. Deshalb lassen wir Monte und Malmedie ein echtes Go-Kart-Rennen austragen und schaffen mit dem Gönrgy-Boost die perfekte Verbindung zum Produkt", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland. Um den neuen Drink zu bewerben, rührt Partner Kaufland zum Handelsstart kräftig die Werbetrommel. Wie bereits bei anderen Kooperationen mit Influencern legt das Unternehmen auch zusammen mit Montana Black einen Onlineclip vor, in dem der Creator ein Go-Kart-Rennen mit TV-Moderator und YouTuber Matthias Malmedie veranstaltet.In dem Video enthüllt "Monte" außerdem sein Gönrgy-Regal und auch das Go-Kart im Gönrgy-Look ist zu sehen. "Gaming funktioniert nicht nur in der digitalen, sondern auch in der realen Welt. Deshalb lassen wir Monte und Malmedie ein echtes Go-Kart-Rennen austragen und schaffen mit dem Gönrgy-Boost die perfekte Verbindung zum Produkt", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.