Seit 28 Jahren war die Inflation in Deutschland nicht mehr so hoch wie aktuell: Mit 4,5 Prozent gab das Statistische Bundesamt die Teuerungsrate für den Oktober an. Die weitere Entwicklung: ungewiss. Entsprechend sorgenvoll blickt die Kommunikationswirtschaft auf die kommenden Wochen und Monate.

Seit 28 Jahren war die Inflation in Deutschland nicht mehr so hoch wie aktuell: Mit 4,5 Prozent gab das Statistische Bundesamt die Teuerungsrate für den Oktober an. Die weitere Entwicklung: ungewiss. Entsprechend sorgenvoll blickt die Kommun