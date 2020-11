© Imago Images/Waldmüller Lebensmitteleinzelhändler wie Lidl profitieren auch auf dem Stellenmarkt von der Krise

Seit mehr als zwei Wochen befindet sich Deutschland im Lockdown 2.0. Das heißt auch, dass sich wieder mehr Menschen Gedanken darüber machen, ob sie sich in Krisenzeiten beruflich umorientieren sollten. Indeed hat jetzt untersucht, wie sich die Nachfrage nach Jobs und bestimmten Branchen in den vergangenen 14 Tagen verändert haben und welche Arbeitgeber besonders gefragt sind. Vor allem Krisengewinner aus dem Lebensmitteleinzelhandel und dem E-Commerce sind im Aufwind. Es gibt auch eine Überraschung.