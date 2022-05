Incredible Comes From Within - ASUS Zenbook Series | 2022

"Incredible comes from within" - dieser doppeldeutige Claim soll bei Kunden und Kundinnen nicht nur das Bild eines Laptops und dessen inneren Werten hervorrufen. Es gehe dabei auch, so heißt es von der Agentur, um "die Grundlage wahrer Kreativität". Was Kreativität für ihn bedeutet und inwieweit Technik im kreativen Prozess eine entscheidennde Rolle spielen kann, erklärt der Lichtkünstlerin einem Dokumentar-Kurzfilm, der das Herzstück der Kampagne bildet. Der britische Künstler, der durch seinen Auftritt als Bassist der Band Ladytron bekannt wurde, gibt in dem dreiminütigen Spot Einblicke in seine Arbeit mit Aeroglyphen, Lichtzeichnungen, die er in Langzeitbelichtungen mittels einer Drohne in echte Landschaften zeichnet.Das Kampagnenvideo dokumentiert den Enstehungsprozess eines neuen Kunstwerks auf Gran Canaria. Das Setting des Spots ist hier laut, Managing Director, Looping Group, ganz bewusst gewählt worden: „Wir glauben an Echtheit und Relevanz, nicht nur im klassischen Storytelling, sondern erst recht, wenn es um Marken und Produkte geht. Und daran, dass in der Editorial Society nur die Produkte Aufmerksamkeit erhalten, die eine authentische Geschichte erzählen". Authentisch soll der Doku-Kurzfilm auch deshalb wirken, weil für Reuben Wu das Zenbook bei der Entstehung des Kunstwerks eine zentrale Rolle einnimmt. "In Reuben haben wir eine Person gefunden, die Zenbooks nicht nur benutzt, sondern zum Teil eines Gesamtkunstwerks werden lässt", so, Global Marketing Director, ASUS Consumer PC. Das finale Kunstwerk ist auf dem Gipfel des Vulkans Roque Nublo, dem Wahrzeichen der Insel, entstanden und fungiert zugleich als Key Visual der Kampagne. Umgesetzt wurde sie unter der Regie des slovakischen Regisseursund mit der Produktionsfirma. Assets, einzelne Feature-Filme und exklusives Behind the Scenes Material ergänzen die Kampagne. Weltweit startet sie im TV, Kino, Print, Outdoor, Youtube und auf Social Media Channels. jh