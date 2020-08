How to rock TikTok: Was Marketer jetzt wissen müssen 24. August 2020 (10.30 - 12.00 Uhr) im HORIZONT Digital Talk „How to rock TikTok“, wie Sie mit Ihrer Brand die junge Zielgruppe begeistern; welche Möglichkeiten TikTok bietet; was Sie beim Umgang mit der App beachten müssen und wie Ihre Kampagne viral geht. Unsere TikTok-Experten geben wertvolle Tipps aus der Praxis und zeigen, was hinter dem Hype steckt. Stellen Sie Ihre Fragen im Digital Talk.



"It starts on TikTok" besteht aus einem 30-sekündigen Video, das aus User Generated Content besteht - diese Art der Kreation bietet sich bei einem vor Kreativität übersprudelnden Medium wie TikTok natürlich an. Denn, wie TikTok in einer Pressemitteilung erklärt : "Jede neue Geschichte, die auf TikTok erstellt wurde, ist der Beginn einer aufregenden Reise." Mit der Kampagne will TikTok eigenen Angaben zufolge die US-Community dafür feiern, "dass Sie TikTok zu einem allgegenwärtigen Bestandteil des amerikanischen Alltags gemacht haben." Diese Aussage dürfte vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Auseinandersetzung um die App natürlich als klares Statement für einen Weiterbetrieb von TikTok in den USA zu verstehen sein. Wer die App dort dichtmacht, nimmt den Menschen einen wichtigen Teil ihres sozialen Lebens weg, so die Botschaft.Die von der New Yorker Agenturkreierte Kampagne ist ein weiterer Teil der Bemühungen von TikTok, sein Image in den USA zu verbessern - und selbst wieder mehr Kontrolle über die Debatten rund um die App zu bekommen. Aus demselben Grund hatte TikTok vor Kurzem in den USA eine eigene PR-Plattform gelauncht. Auf der Seite, die mit den Worten "Die letzte sonnige Ecke des Internets" betitelt ist, will TikTok eigenen Angaben zufolge "die Dinge gerade rücken" und ein Gegengewicht zu Falschinformationen und tendenziöser Berichterstattung bilden.Zu sehen ist der Spot laut Variety im amerikanischen TV sowie auf Plattformen wie Youtube, Hulu und Spotify und den Social-Media-Kanälen von TikTok. Auch Digital Out of Home und Radio sollen zum Mediamix gehören. TikToks Werbe- und Kommunikations-Offensive beschränkt sich allerdings nicht nur auf die USA. Variety zufolge soll die Kampagne im September in weiteren Märkte ausgerollt werden, darunter Großbritannien, Kontinentaleuropa, Lateinamerika und Südostasien. ire