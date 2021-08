Im Oktober 2020 hatten die E-Commerce-Plattform Shopify und die Kurzvideo-App TikTok. Nun folgt der nächste Schritt: Im Rahmen eines Pilotprogramms erhalten mehrere Shopify-Händler aus den USA und dem United Kingdom mit dem Shopping-Tab ein neues Feature, um ihre Produkte direkt bei TikTok zu verkaufen, indem sie diese in ihren Posts verlinken. Unter den Teilnehmern des Feldversuchs ist auch die Kosmetikmarke von Kylie Jenner. Bis zum Herbst will Shopify die Funktion all seinen Händlern zugänglich machen.