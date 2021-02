Gefragt ist die Vermarktung von ganzheitlichen, kundenindividuellen Kommunikationslösungen über alle Kanäle (Print, Digital und Events) der Medienmarke HORIZONT. Als Sales Manager betreust Du eigenverantwortlich Bestands- und Neukunden und kümmerst Dich um den Auf- und Ausbau von Kontakten zu werbungtreibenden Unternehmen, Medien und Agenturen.Bewerber sollten ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung – idealerweise im Verkauf, kundenorientiertes Denken und Handeln, Eigenmotivation, Belastbarkeit und Teamfähigkeit, eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise sowie analytisches Denkvermögen und Spaß an den Themen Marketing, Werbung, Medien und Tech mitbringen.HORIZONT gehört zur dfv Mediengruppe, einem der größten unabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Wir bieten eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten Medienunternehmen, übertarifliche Vergütung, ein strukturiertes Einarbeitungsprogramm und Zusatzleistungen wie betriebliches Gesundheitsmanagement, ein Mitarbeiter-Restaurant und betriebliche Altersvorsorge. Die gesamte Stellenausschreibung gibt es hier . Weitere Informationen über das Unternehmen und HORIZONT gibt es auf der Website der dfv Mediengruppe