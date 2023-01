Das Whitepaper, das in digitaler Form veröffentlicht wird, versteht sich als Informationssammlung für Unternehmen, um sie bei der grünen Transformation zu unterstützen. Schon im vergangenen Jahr hat der Verlag dazu die Initiative "GREEN.WORKS" ins Leben gerufen, um ein entsprechendes Content-Angebot bündeln zu können. Sie ist auch Herausgeberin des neuen Guides.

© dfv

Das Whitepaper gibt es in digitaler Form zum Download.

"Der Wettlauf zu Netto-Null-Emissionen wird die Art und Weise, wie viele Unternehmen ihre Geschäfte führen, für immer verändern. Die Unmittelbarkeit, das Tempo und das Ausmaß des Wandels werden immer noch weitgehend unterschätzt." So beschreiben die Boston Consulting Group und das World Economic Forum den Umbruch, der Unternehmen in Sachen Klimaneutralität bevorsteht. Firmen sollen treibhausgasneutral wirtschaften - und das schon bald.Die Dekarbonisierung der Geschäfte wird Unternehmen dabei ähnlich stark prägen wie die Digitalisierung: Denn sie betrifft alle ausnahmslos alle Bereiche, von der Produktion über den Vertrieb, die Finanzen, die Forschung, IT, das Marketing und das Personalwesen.Weil nicht zuletzt Stakeholder wie Banken, Firmenkunden oder Fachkräfte immer häufiger auf die Klimabilanz von Unternehmen, Waren und Dienstleistungen blicken, muss Klimaschutz zur Teil der Firmenstrategie werden.