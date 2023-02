HORIZONT frischt Corporate Design, Logo, Printausgabe und Online-Auftritt auf

In diesem Jahr wird HORIZONT 40 Jahre alt. Pünktlich zu diesem Jubiläum haben wir erstmals in unserer Geschichte das gesamte Corporate Design, das ikonische HORIZONT-Logo, unsere Printausgabe und nicht zuletzt HORIZONT Online überarbeitet. Im Mittelpunkt des Relaunchs stehen eine bessere Usability sowie eine noch stärkere Sichtbarkeit unserer erweiterten Inhalte, die relevanter sind denn je.

Ein zentrales Element ist das erstmals modernisierte, das Andreas Liedtke, Art Director bei HORIZONT, in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur The Lakehouse entwickelt hat. Die neue Wortmarke in der serifenlosen Schriftart Lato Black kommt in einem helleren Blau als bislang daher und wird damit an die Anforderungen der modernen digitalen Medienwelt angepasst. Sie steht an der Spitze einer zusammen mit The Lakehouse überarbeiteten Logowelt, die auch die Sub- und Eventmarken von HORIZONT umfasst.Ebenfalls erneuertwurde der Auftritt von. Die Nutzerinnen und Nutzer finden auf der Webseite ( www.horizont.net ) – auf dem Desktop wie auch auf Mobilgeräten – eine überarbeitete Struktur samt neuem Layout vor, das für einen aufgeräumten und gleichzeitig bildstärkeren Gesamtauftritt sorgt. Der Relaunch der Website wurde von HORIZONT gemeinsam mit der Darmstädter Agentur Schumacher entwickelt.

HORIZONT Aufgeräumt und bildstark - das sind zwei der Haupteigenschaften des neuen Online-Auftritts von HORIZONT

HORIZONT Auch die Printausgabe von HORIZONT wird mit einem modernen Look aufgefrischt

Die wichtigsten Meldungen und Stories werden künftig sowohl auf der Homepage als auch auf Artikelebene deutlich übersichtlicher sowie mit größeren Bildern und zentrierten Content-Elementen dargestellt, was für eine bessere Auffindbarkeit der Inhalte und einen ruhigen Lesefluss sorgt. Unter dem mit Ressorts und Top-Themen aufs Wesentliche reduzierten Header bietet eine neue, chronologisch angeordnete Schlagzeilen-Bühne den Leserinnen und Lesern den schnellstmöglichen Einstieg in die aktuellen Top-News von HORIZONT Online. Auchundwerden künftig stärker gehighlightet. Schließlich werden bei dem neuen HORIZONT Onlineeinen größeren Raum einnehmen.Eine inhaltlich angepasste Struktur finden die Leserinnen und Leser auch in der überarbeitetenvor. In der zweiwöchentlich erscheinenden gedruckten HORIZONT steht ebenfalls ein frischer, aufgeräumter und bildstärkerer Look im Fokus. Neben dem neuen HORIZONT-Logo setzen wir künftig auf neue Schriftarten in Headlines und Sublines sowie auf eine neue Leseschrift. Diese stammen alle aus der Lato-Familie von dem polnischen Designer Łukasz Dziedzic. Inhaltlich gibt es in der Printausgabe zudem optisch aufgewerteten Datenjournalismus sowie in der neuen Rubrik "Profile" mehr Personality-Stories über wichtige Köpfe aus der Marketing-, Medien-, Agenturen- und Tech-Szene.Um unseren journalistischen Blick noch stärker in die Zukunft zu richten, starten wir zudem den Tech-Newsletter. Dieser soll eine Bühne sein für die Chancen, neuen Konzepte sowie die Protagonistinnen und Protagonisten, die im Zeitalter von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Plattformökonomie und Co die Zukunft prägen werden. Dabei ist der Titel des neuen Newsletters Programm: Wir wollen mit neuen Formaten insbesondere darauf blicken, welcher nächste Schritt durch Technologie möglich wird.In den kommenden Wochen und Monaten werden auf HORIZONT Online weitere neue Formate und Rubriken starten. Schon jetzt freuen wir uns über Feedback zu dem neuen Webauftritt, dem neuen Logo sowie unserem neuen Corporate Design und hoffen, dass das runderneuerte HORIZONT Ihnen Spaß macht.