Dem Vernehmen nach will sich Smaato in Zukunft stärker auf den nordamerikanischen Markt fokussieren. Zu Details, etwa was dieser Schritt für die Niederlassungen des US-Unternehmens in Hamburg und Berllin bedeutet, äußert sich Groth nicht. Klar ist aber, dass der Manager, der viele Jahre als BVDW-President wirkte und Führungspositionen bei Unternehmen wie der Publigroupe (CEO), Adconion Media Group (President Europe), Epages (CEO) und Interactive Media (Managing Director) innehatte, für das nächste Kapitel in der Smaato-Geschichte nicht zur Verfügung steht.Dasselbe gilt für Harald Kratel. Der Digitalexperte, der früher unter anderem bei Gruner + Jahr, Parship und AOL wirkte, hatte Anfang 2018 als Vice President Global Marketing bei Smaato angeheuert - und ist ebenfalls bereits weg. Wie aus seinem Xing-Profil hervorgeht, hat er das Unternehmen bereits Ende 2019 verlassen.Smaato hat auf die Abgänge der beiden Top-Manager bereits reagiert. So wurde Glenn Fishback, zuletzt als Chief Revenue Officer bei der auf In-App-Werbung spezialisierten Real-Time-Advertising-Plattform tätig, zum Interims-CEO ernannt. Wie es langfristig bei Smaato weitergeht, ist allerdings unklar. Eine Anfrage von HORIZONT Online wurde bislang nicht beantwortet. mas