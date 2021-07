Die Methodik Die Studie "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag von Focus Money die Online-Reputation von 24.000 Unternehmen und Marken in Deutschland in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse.



Dazu wurden 41 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen und Marken zwischen dem 1. März 2020 und dem 28. Februar 2021 aus 438 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen und Marken den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in einer Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder negative Tonalität ein.



Die Auszeichnung wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Firmen und Marken innerhalb der Branche. Mit dem Siegel "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit" wurden Firmen und Marken ausgezeichnet, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen. Insgesamt gelang dies rund 1200 Unternehmen und Marken aus zahlreichen Branchen.

Insgesamt hat das IMWF im Rahmen der Studie 1200 von rund 24.000 untersuchten Untenehmen aus verschiedenen Branchen mit dem Siegel "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit" ausgezeichnet, die im Netz am besten und glaubwürdigsten in Bezug auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit wahrgenommen werden. Besonders auffällig: Unter den Spitzenreitern in den einzelnen Branchen finden sich auffallend viele jüngere Unternehmen und Start-ups.Bestes Beispiel dafür istin der Rubrik "Ankaufportal". Das Recommerce-Unternehmen kauft gebrauchte Elektronik- und Medienartikel wie Smartphones, Tablets und Kameras, bereitet diese professionell auf und bietet sie im Online-Shop an. Durch den verlängerten Lebenszyklus der Produkte werden vorhandene Ressourcen genutzt und die Umwelt geschont - und das goutieren die Konsumenten mit vielen positiven Statements in puncto Nachhaltigkeit.Ganz ähnlich sieht es im Bereich Mietwagen aus. Der hessische Carsharing-Anbieterbietet vom Kleinwagen übers Cabrio bis hin zum Transporter seit dem Jahr 2000 das passende Fahrzeug für Verbraucher im Rhein-Main-Gebiet. Zum Primus in seiner Branche hat es das Hofheimer Unternehmen vor allem durch die konsequente Modernisierung seiner Fahrzeug-Flotte sowie die kontinuierliche Aufstockung von E-Fahrzeugen mit Batterie- und Wasserstoffantrieb geschafft. Darüber hinaus klärt Book-n-Drive seine Kunden proaktiv über eine umweltschonende Fahrweise auf und trägt schon seit längerem das Umweltsiegel "Blauer Engel". Den zweiten Platz im Bereich Mietwagen/Carsharing belegt. Der Mobilitätsdienstleister aus Bremen ist in 31 deutschen sowie 78 belgischen Städten vertreten. Bereits 2011 hat Cambio Elektroautos in die Flotte integriert und darf sich ebenfalls mit dem "Blauen Engel" schmücken. Im Bereich E-Scooter überzeugen ebenfalls zwei Unternehmen. Spitzenreiter ist das chinesische Start-upgefolgt von. Beide Anbieter zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu anderen auch Gepäckträger haben, mit denen Wasserkisten und Einkäufe transportiert werden können.Bei den Direktbanken sichert sich dieden ersten Platz. Das nachhaltige Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens:Mit den Kundeneinlagen werden ausschließlich ökologische Kreditprojekte finanziert. Seit 1997 bereits fördert die UmweltBank mit gezielten Investitionen in grüne Unternehmen die Energiewende - und hat als einzige Bank in Deutschland den Umweltschutz als Unternehmensziel in ihrer Satzung verankert. Dabei überwacht ein unabhängiger Umweltrat die Einhaltung der ökologischen Anlage- und Finanzierungsgrundsätze. Knapp dahinter rangiert dieauf Platz zwei. Die Commerzbank-Tochter bietet ihren Kunden nachhaltige Geldanlagen wie zum Beispiel Öko- und Umweltfonds an. tt