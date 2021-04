Mit der globalen Kampagne "Impossible Is Nothing" hat Adidas Mitte der 2000er Jahre Werbegeschichte geschrieben . Fast zwei Jahrzehnte später legt der Sportartikel-Riese aus Herzogenaurach den Auftritt neu auf und will ihn gleichzeitig zu seiner langfristigen Markenhaltung machen. Damals wie heute versammelt Adidas dazu Dutzende prominente Testimonials, die in vielen Filmen eine (Post-Corona-)Welt voller Möglichkeiten, Optimismus sowie eine bessere Zukunft anpreisen.