Christoph Maria Herbst schlüpft noch einmal in seine Paraderolle als Bernd Stromberg - und wirbt fürs Impfen

Der "Papa" ist zurück - und zwar mit einem wichtigen Auftrag: Schauspieler Christoph Maria Herbst schlüpft noch einmal in seine Paraderolle als Büro-Ekel Bernd Stromberg und wirbt für eine Impfung gegen das Coronavirus. Die Spots laufen unter anderem bei ProSieben, Sky und Comedy Central. Das teilt die Produktionsfirma Brainpool am Dienstag in Köln mit.