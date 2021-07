© Brandarena

TV-Koch Alexander Herrmann trat während der Pandemie stark für seine Branche ein - jetzt wirbt er für's Impfen.

Der Profispieler Sané darf spielen - in einer Impfkampagne zeigt er Solidarität mit Amateuren.

"Ich tu's für..." lautet entsprechend das Motto der 360-Grad-Kampagne, die die Münchner Kommunikationsagentur Brandarena realisiert hat. Eine Reihe von prominenten, aber auch ganz normalen Bürgern zeigt dabei, dass sie sich für eine andere Personengruppe impfen lassen, um diese zu schützen. Mit dabei sind unter anderem Gastronom Alexander Herrmann, der es "für die Imbissbuden" tut und FC-Bayern-Profispieler Leroy Sané: Der tut es für die Amateurkicker - die während der Pandemie schließlich sehr lange die Füße still halten mussten, während der Bundesliga-Fußball ausgetragen werden durfte.Die zur Kampagne gehörenden Foto-, Bewegtbild- und Audioinhalte werden in ganz Bayern seit Anfang Juli flächendeckend über Digital-out-of-Home-, Print-, Social-Media- und Audiokanäle ausgespielt, bei der Aussteuerung war OMD München mit von der Partie. Ein zusätzlicher, barrierefreier Webauftritt wurde unter www.coronavirus.bayern.de eingerichtet, dort gibt es allerlei Zusatzinformationen und Aufklärungsmaterial. Alle Werbemittel wurden außerdem in mehrere Sprachen übersetzt.Für die Motivationskampagne zur Corona-Schutzimpfung sei es vor allem darum gegangen, das Wir-Gefühl zu stärken und Wissen zu vermitteln, erklärt Anja Sprotte, Kreativdirektorin der Agentur Brandarena. "Mit 'Ich tu´s für…' zeigen wir auf humorvolle Art und Weise, wie Menschen sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere impfen lassen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben" sagt sie. Die prominenten Testimonials sollen vor allem dabei helfen, die verschiedensten Zielgruppen zu errechen, denn: "Wir sitzen alle im gleichen Boot und das wollen wir zeigen."