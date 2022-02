Die Videos, die vor einigen Tagen auf dem Youtube-Kanal der Initiative Österreich impft veröffentlicht wurden und auch im österreichischen TV zu sehen sind, wirken um einiges spielerischer als das, was erst Ende Januar in Deutschland vorgestellt wurde . So sieht man in einem Spot die drei Musketiere mit wildem Gebrüll und den Degen hebend durch das Bild rennen - plötzlich werden sie von einer Reporterinnen-Hand gestoppt und man hört die Frage: "Wie schaffen Sie es, das Böse immer wieder zu besiegen?" Die Antwort: "Ich glaube, das liegt daran, dass wir zu dritt sind"

Boostern schützt - 3. Impfung

Auf diese Weise will die österreichische Bundesregierung die Bedeutung einer dritten Corona-Schutzimpfung im Kampf gegen das Virus hervorheben. Weitere Videos der neuen Kampagne arbeiten nicht mit Storytelling, sondern mit eingängigen Sprüchen. So heißt es in einem der 15-Sekunden-Spots: "Alle haben den Booster. Nur nicht Simone, die glaubt, sie kann ohne". Diese Sujets schließen sich an die Kampagnenphase aus dem vergangenen Herbst an. Verantwortliche Agentur istWenn es die Intention der Kampagnen-Verantwortlichen ist, mit dieser Kreation für teilbaren Content mit Viral-Potenzial zu sorgen, geht die Idee allerdings noch nicht wirklich auf. Das Musketier-Video bringt es bislang bei Youtube auf etwas mehr als 13.000 Klicks, die anderen vier kommen auf wenige hundert Views pro Video. Auf den Seiten der Impfinitiative und des österreichischen Gesundheitsministeriums bei Facebook und Instagram findet man die Spots derzeit gar nicht. Wie die österreichische Tageszeitung Der Standard berichtet , steht bei der Kampagne keine bestimmte Altersgruppe im Fokus. Zielgruppe seien demnach alle, die noch keine dritte Schutzimpfung erhalten haben. Hierzu sei auch noch einiges in Vorbereitung, meldet die Zeitung unter Berufung auf die so genannte Gecko-Kommission, die für die Kommunikation in Sachen Impfkampagne des Bundes verantwortlich ist. Aktuell verfügen rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung über ein aktives Impfzertifikat, geboostert sind gut die Hälfte.