© Australian Government Department of Health Schwer mit anzusehen: Die junge Protagonistin des Spots ringt auf der Intensivstation panisch nach Luft

Rund um den Globus sind Regierungen seit Monaten dabei, die Bevölkerungen zur Impfung gegen COVID-19 zu bewegen. Das Problem: Während sich vielerorts eine gefährliche Impfmüdigkeit einstellt, greift die hochansteckende Delta-Variante des Virus immer mehr um sich. In Australien etwa gilt seit Ende Juni wieder ein Lockdown, vor allem Sydney ist von steigenden Infektionszahlen betroffen. Ein drastischer Werbespot soll die Menschen in Down Under deshalb jetzt zur Impfung motivieren - doch der Schuss geht nach hinten los.